РФПИ и Германия начали работу над соглашением о покупке вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями немецкого правительства о предварительном соглашении о покупке «Спутник V» для использования на территории Германии. Об этом сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.
Ранее сообщалось, что около 55% граждан ФРГ готовы сделать прививку российским препаратом «Спутник V», если он будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Опрос был проведен социологическим институтом YouGov для газеты Handelsblat.
По данным РФПИ, «Спутник V» сегодня одобрен в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Вакцина занимает второе место по количеству полученных одобрений.
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