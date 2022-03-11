РФ запросила заседание СБ ООН из-за американских биолабораторий на Украине

Россия запросила провести 11 марта заседание Совета безопасности ООН, сообщил на своей странице в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Нацразведка США заявила, что Украина не разрабатывает биологическое оружие

По его словам, планируется обсудить «военно-биологическую деятельность» США на Украине.

Напомним, в Минобороны РФ раскрыли результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Ранее официальный представитель Миобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей.

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:Биологическое ОружиеУкраинаСовбез ООН
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