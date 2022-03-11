РФ запросила заседание СБ ООН из-за американских биолабораторий на Украине
Россия запросила провести 11 марта заседание Совета безопасности ООН, сообщил на своей странице в Twitter первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, планируется обсудить «военно-биологическую деятельность» США на Украине.
Напомним, в Минобороны РФ раскрыли результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Ранее официальный представитель Миобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- РФ запросила заседание СБ ООН из-за американских биолабораторий на Украине
- МИД России заявил о готовности выдержать санкции и другие ограничения
- Аналитики ожидают подъем российской экономики в 2023 году
- Заложниками на Украине остались больше 7 тысяч иностранцев
- Путин: Нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков
- В России нашли замену Booking и Airbnb
- Глава МВФ: Дефолт РФ более не является невероятным событием
- В Turkish Airlines опровергли введение ограничений на продажу билетов для россиян
- Walt Disney объявил о приостановке своей деятельности в РФ
- Зеленский заявил, что не рассматривал возможность покинуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru