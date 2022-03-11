РФ запросила заседание СБ ООН из-за американских биолабораторий на Украине

По его словам, планируется обсудить «военно-биологическую деятельность» США на Украине.

Напомним, в Минобороны РФ раскрыли результаты анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Ранее официальный представитель Миобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проводились эксперименты с коронавирусом летучих мышей.

