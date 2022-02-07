РФ призвала Запад задуматься об опасности американского ядерного оружия в Европе

По его словам, участие стран Европы в совместных ядерных миссиях Североатлантического альянса противоречит их обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Как отметил дипломат, Москва не согласна с таким «двуличием» стран Запада.

В январе 2022 года внешнеполитическое ведомство США заявило, что новая белорусская Конституция может позволить размещать ядерные силы РФ на территории республики.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что «наращивание» военных сил России в Белоруссии стало крупнейшим со времен холодной войны. Как отметили в НАТО, российское «усиление» в Белоруссии происходит одновременно с учениями ядерных сил России.

