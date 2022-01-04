Госдеп назвал заявление пяти ядерных держав исключительным примером взаимодействия
Совместное заявление США, РФ, Британии, Китая и Франции о предотвращении ядерной войны является исключительным примером взаимодействия. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
Заявление пяти стран было представлено накануне. Согласно заявлению, ядерные державы считают одной из важнейших задач снижение сокращение стратегических рисков начала ядерной войны.
По словам Прайса, страны должны проявлять сдержанность в вопросе ядерного оружия, несмотря на непростые межгосударственные отношения.
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