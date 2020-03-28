РФ предложила ООН меры по борьбе с пандемией коронавируса
Россия предложила Генассамблее ООН рассмотреть декларацию о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщает РИА Новости.
В документе предлагается, в частности, признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в противостоянии COVID-2019, сотрудничество стран для разработки стратегии лечения от вируса, поддержка наиболее пострадавшим странам, отказ от торговых войн и односторонних санкций, борьба с финансовыми махинациями с товарами первой необходимости, а также признание необходимости распространения научно обоснованной и достоверной информации об инфекции.
Ранее в ходе саммита G20 президент РФ Владимир Путин призвал к сплоченной деятельности в борьбе с коронавирусом, напоминает "Невские новости".
Отметим, ВОЗ признала коронавирус пандемией 11 марта. По последним данным, число заражений инфекцией в мире превысило полмиллиона.
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