РФ предложила ООН меры по борьбе с пандемией коронавируса

В документе предлагается, в частности, признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в противостоянии COVID-2019, сотрудничество стран для разработки стратегии лечения от вируса, поддержка наиболее пострадавшим странам, отказ от торговых войн и односторонних санкций, борьба с финансовыми махинациями с товарами первой необходимости, а также признание необходимости распространения научно обоснованной и достоверной информации об инфекции.

Ранее в ходе саммита G20 президент РФ Владимир Путин призвал к сплоченной деятельности в борьбе с коронавирусом, напоминает "Невские новости".

Отметим, ВОЗ признала коронавирус пандемией 11 марта. По последним данным, число заражений инфекцией в мире превысило полмиллиона.



