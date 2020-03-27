Лавров обсудил ситуацию с коронавирусом с главой МИД Китая

Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ван И меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

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Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры обсудили двустороннее сотрудничество и обмен опытом в борьбе с пандемией COVID-2019. По словам Захаровой, стороны отметили эффективность принимаемых мер в Китае и РФ.

Напомним, коронавирус нового типа был впервые зафиксирован в многомиллионом городе Ухань в декабре прошлого года. Всероссийская организация здравоохранения признала COVID-2019 пандемией 11 марта. По последним данным, общее число инфицирований в мире превысило полмиллиона человек.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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