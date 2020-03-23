РФ и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев, сообщает РИА Новости.
Патрулирование прошло по маршруту Гариб – Кири-Зури – Айн-Эль-Батт – Итвиран-Тактани – Бафдин – Бафдар-Хан – Зарзури – Гариб.
Напомним, операция по совместному, российско-турецкому, патрулированию проходит в рамках достигнутых между президентами России и Турции договоренностями. Встреча лидеров по проблеме урегулирования конфликта в Идлибе состоялась в Москве 5 марта.
Ранее политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб.
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