РФ и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

Патрулирование прошло по маршруту Гариб – Кири-Зури – Айн-Эль-Батт – Итвиран-Тактани – Бафдин – Бафдар-Хан – Зарзури – Гариб.

Напомним, операция по совместному, российско-турецкому, патрулированию проходит в рамках достигнутых между президентами России и Турции договоренностями. Встреча лидеров по проблеме урегулирования конфликта в Идлибе состоялась в Москве 5 марта.

Ранее политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб.

