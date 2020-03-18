США заявили о виновности России в гибели турецких военных в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия ответственна за убийства турецких военных в Сирии. По его словам, Россия «убила дюжины турецких военных» в ходе своих военных операций, пишут «Известия» со ссылкой на сайт госдепа.
Помпео сказал, что Соединенные Штаты поддерживают своего союзника по НАТО и пообещал оказать Турции дополнительную помощь в Сирии.
В конце февраля в сирийском Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 турецких военных, сообщает РЕН ТВ. В Минобороны РФ тогда пояснили, военные в том районе не должны были находиться, потому что с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.
Следствием стаккато, что Анкара начала военную операцию в Сирии, пишет life.ru. Президентам РФ Владимиру Путину и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану позднее удалось договориться о мерах деэскалации ситуации. С 15 марта страны начали совместное патрулирование по трассе М-4.
Политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб. Он высказал мнение, что Россия и Турция в Сирии не договорятся.
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