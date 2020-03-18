США заявили о виновности России в гибели турецких военных в Сирии

В конце февраля в сирийском Идлибе в результате авиаудара ВВС Сирии по террористам погибли более 35 турецких военных, сообщает РЕН ТВ. В Минобороны РФ тогда пояснили, военные в том районе не должны были находиться, потому что с тех позиций шло наступление боевиков на позиции сирийской армии.

Следствием стаккато, что Анкара начала военную операцию в Сирии, пишет life.ru. Президентам РФ Владимиру Путину и Турции Реджепу Тайипу Эрдогану позднее удалось договориться о мерах деэскалации ситуации. С 15 марта страны начали совместное патрулирование по трассе М-4.

Политолог Алексей Малашенко в эфире НСН прояснил взаимодействие российской и турецкой сторон при совместном патрулировании сирийской провинции Идлиб. Он высказал мнение, что Россия и Турция в Сирии не договорятся.



