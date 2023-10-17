РФ и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН после взрыва в больнице Газы
Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Россия и ОАЭ запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе», - заявил дипломат.
Взрыв в одной из больниц сектора Газа произошел 17 октября. По последним данным, погибли более 500 человек.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила вину за произошедшее на радикальную палестинскую группировку «Исламский джихад», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru