Резкий скачок заражений COVID-19 зафиксировали в Греции

Почти 1,8 тысячи новых случаев заражений коронавирусной инфекцией выявили в Греции за 6 июля, сообщила Национальная организация здравоохранения страны. Только восемь случаев были выявлены в ходе проверки прибывающих в Грецию.

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Столь высоких цифр суточного прироста в Греции не было уже несколько недель – снижение в статистике позволило властям смягчить многие коронавирусные ограничения. В понедельник, 5 июля, был выявлен только 801 новый заболевший.

Как отмечает газета Khatimerini, максимальные показатели суточного прироста в Греции обычно фиксируются именно во вторник, так что говорить о тенденции пока рано.

В Греции на данный момент 38% населения прошло вакцинацию от COVID-19. Власти рассчитывают, что к осени будут привиты уже 70% жителей страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияКоронавирусВакцинация
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