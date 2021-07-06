Резкий скачок заражений COVID-19 зафиксировали в Греции

Столь высоких цифр суточного прироста в Греции не было уже несколько недель – снижение в статистике позволило властям смягчить многие коронавирусные ограничения. В понедельник, 5 июля, был выявлен только 801 новый заболевший.

Как отмечает газета Khatimerini, максимальные показатели суточного прироста в Греции обычно фиксируются именно во вторник, так что говорить о тенденции пока рано.

В Греции на данный момент 38% населения прошло вакцинацию от COVID-19. Власти рассчитывают, что к осени будут привиты уже 70% жителей страны.

