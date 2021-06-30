Греция усложнила россиянам порядок въезда

Греция изменила порядок въезда для россиян в Грецию с 30 июня, сертификаты о вакцинации больше не будут действовать. Об этом сообщает РИА Новости.

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Прибывающим в Грецию придется показывать справку об отрицательном результате ПЦР-теста со сроком действия 72 часа или экспресс-теста, сданного за 48 часов. Не будут действовать справки о наличии антител и перенесенной болезни.

Приезжающие из РФ также будут сдавать тесты в аэропорту прибытия и находится 10 дней на карантине в случае обнаружения заболевания.

Власти страны также предупредили, что не позднее чем за сутки до въезда прибывающим нужно заполнить анкету на travel.gov.gr, который позволит получить QR-код для посадки на борт самолета.

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ФОТО: РИА Новости
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