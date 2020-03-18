Режим катастрофы введен в Чили из-за коронавируса

Чилийские власти объявили о введении режима катастрофы из-за резкого распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента государства Себастьяна Пиньера.

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Режим вступит в силу 19 марта и будет длиться 90 дней.

По данным агентства, режим предполагает сбор и хранение продовольствия, комендантский час, карантин, ограничение свободы передвижения, ввод вооруженных сил на улицы для контроля.

Ранее в Чили были введен запрет для въезда иностранных граждан. В настоящее время число инфицированных в южноамериканской стране 238 человек.


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