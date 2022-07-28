Режим ЧП продлили в Молдавии из-за ситуации на Украине
Парламент Молдавии принял решение продлить ещё на 60 дней режим ЧП из-за ситуации на Украине, сообщает ТАСС.
По словам председателя парламента Игоря Гросу, соответствующее постановление было утверждено 52 голосами проевропейской Партии действия и солидарности.
«Чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова продлевается на 60-дневный срок с 8 августа 2022 года», - говорится в документе.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что запад провоцирует дестабилизацию в стране с целью оправдать её военное и политическое присоединение к Румынии и размещение в республике войск НАТО.
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