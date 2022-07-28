Режим ЧП продлили в Молдавии из-за ситуации на Украине

Страны Евросоюза не могут полностью прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России

Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности обсудил работу «Роскосмоса»

Депутат Госдумы заявил, что в случае вхождения Херсонской и Запорожской областей в состав России, на них будет распространяться доктрина ядерного сдерживания

Суд признал Марину Овсянникову виновной в дискредитации ВС РФ

IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов в Москве и Санкт-Петербурге