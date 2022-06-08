Экс-президент Молдавии заявил о подготовке военного присоединения республики к Румынии
Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать военное и политическое присоединение страны к Румынии и размещение в республике войск НАТО. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.
По словам политика, нынешняя глава государства Майя Санду и ее «внешние хозяева» идут по «украинскому сценарию». Додон считает, что западные силы провоцируют намеренную дестабилизацию ситуации и намерены «использовать молдаван как пушечное мясо» в геополитической битве в регионе.
«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал политик в своем Telegram-канале.
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