Экс-президент Молдавии заявил о подготовке военного присоединения республики к Румынии

Запад провоцирует дестабилизацию в Молдавии, чтобы оправдать военное и политическое присоединение страны к Румынии и размещение в республике войск НАТО. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

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По словам политика, нынешняя глава государства Майя Санду и ее «внешние хозяева» идут по «украинскому сценарию». Додон считает, что западные силы провоцируют намеренную дестабилизацию ситуации и намерены «использовать молдаван как пушечное мясо» в геополитической битве в регионе.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал политик в своем Telegram-канале.

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ФОТО: Президент Молдавии Игорь Додон. Фото с его официального сайта.
ТЕГИ:РумынияИгорь ДодонМолдавия
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