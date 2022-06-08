Экс-президент Молдавии заявил о подготовке военного присоединения республики к Румынии

По словам политика, нынешняя глава государства Майя Санду и ее «внешние хозяева» идут по «украинскому сценарию». Додон считает, что западные силы провоцируют намеренную дестабилизацию ситуации и намерены «использовать молдаван как пушечное мясо» в геополитической битве в регионе.

«Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии, с отказом от нейтралитета», — написал политик в своем Telegram-канале.

