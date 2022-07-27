В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти Молдавии пытаются дистанцироваться от взаимодействия с Россией, сообщает РИА Новости.
По его словам, нынешнее молдавское руководство «методично пытается насаждать антироссийскую повестку» и «идею об эфемерной угрозе».
«Мы, конечно же, наблюдаем за этим... мы видим, как с одной стороны нынешнее руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку... Делает все возможное, чтобы политическими и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что Москва обеспокоена тенденциями сближения Молдавии с НАТО и отхода от нейтралитета, сообщает RT.
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