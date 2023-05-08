Reuters: в НАТО повысили готовность своих сил в районе Черного моря

По данным агентства, блок повысил готовность для военно-воздушных подразделений. Причиной названы действия российской авиации в регионе.

Отмечается, что таким образом в НАТО отреагировали на недавнее сопровождение военного самолета Польши российским истребителем.

Министерство обороны России 7 мая сообщило об обнаружении 22 украинских ударных беспилотников над Черным морем. В ведомстве отметили, что все дроны уничтожены силами противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».

