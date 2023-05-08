Reuters: в НАТО повысили готовность своих сил в районе Черного моря
Североатлантический альянс повысил уровень готовности своих сил в районе Черного море. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, блок повысил готовность для военно-воздушных подразделений. Причиной названы действия российской авиации в регионе.
Отмечается, что таким образом в НАТО отреагировали на недавнее сопровождение военного самолета Польши российским истребителем.
Министерство обороны России 7 мая сообщило об обнаружении 22 украинских ударных беспилотников над Черным морем. В ведомстве отметили, что все дроны уничтожены силами противовоздушной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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