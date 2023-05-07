В Польше заявили о перехвате своего самолета российским истребителем
Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L-410 над Черным морем. Об этом говорится в сообщении на сайте пограничной службы республики.
В Варшаве уточнили, что «опасное событие» произошло 5 мая. Польский самолет выполнял патрульный полет над Черным морем в ходе операции под командованием Румынии.
«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией», - сказано в сообщении пограничной службы Польши.
В Варшаве заявили, что российский истребитель совершал «агрессивные и опасные маневры» и не соблюдал безопасную дистанцию.
Польша пытается спровоцировать Россию на военное столкновение, считает немецкий обозреватель Рональд Баразон. По его мнению, действия Варшавы могут привести к новому мировому конфликту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru