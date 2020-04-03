Reuters: Трамп вновь получил отрицательный результат при тесте на коронавирус
3 апреля 202000:57
Президент Дональд Трамп в четверг был вновь протестирован на заражение коронавирусной инфекцией, и тест вернулся отрицательным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.
Как пишет агентство, в письме врача Трампа Шона Конли, которое опубликовано Белым домом, говорится, что Трамп был протестирован с новым, быстрым тестом и результат вернулся через 15 минут. «Он здоров и без симптомов», - приводит агентство цитату из письма.
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