Reuters: Трамп вновь получил отрицательный результат при тесте на коронавирус

Президент Дональд Трамп в четверг был вновь протестирован на заражение коронавирусной инфекцией, и тест вернулся отрицательным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.



Как пишет агентство, в письме врача Трампа Шона Конли, которое опубликовано Белым домом, говорится, что Трамп был протестирован с новым, быстрым тестом и результат вернулся через 15 минут. «Он здоров и без симптомов», - приводит агентство цитату из письма.



