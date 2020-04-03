Опра Уинфри пожертвует на борьбу с коронавирусом в США $10 млн
Известная американская телеведущая Опра Уинфри пожертвует США $10 млн на борьбу с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, часть средств, выделенных телеведущей, будет направлена в фонд продовольственной помощи America's Food Fund, созданный Леонардо Ди Каприо и Лорен Пауэлл Джобс. Фонд планирует оказывать помощь американцам, которые сильнее всего ощутили на себе экономические последствия от пандемии, в том числе, малообеспеченным семьям, оставшимся без работы и пожилым людям.
66-летняя Опра Уинфри, по оценке Forbes, обладает состоянием в $2,7 млрд. Она родилась в штате штате Миссисипи и выросла в Милуоки и Теннесси.
Напомним, США является страной, где зафиксировано наибольшее число заражений коронавирусной инфекцией. По последним данным, в стране было зарегистрировано более 200 тысяч случаев.
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