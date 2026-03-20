Россиянам рассказали, когда полностью растают сугробы
Днем температура в Москве будет достигать +10 до +14℃, однако полностью сугробы уйдут только в начале апреля, сказал НСН Михаил Леус.
Грядущие выходные в Москве и области будут достаточно солнечными и спокойными, с номинальной вероятностью осадков, сказал НСН ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Снег в марте вряд ли растает, так как его все еще достаточно много. На сегодняшний день высота снежного покрова на базовой метеостанции города ВДНХ 24 сантиметра. По одному-два сантиметра за день снег убывает, так что, скорее всего, со снегом столица попрощается в первые дни апреля. Если говорить о характере погоды, то предстоящие выходные и начало следующей недели в столице будут достаточно солнечными и спокойными, с номинальной вероятностью осадков. По ночам пока сохранятся заморозки. Это нормальное явление. Температура в Москве будет понижаться до -1...-4℃, в Подмосковье температура опустится до -5℃. Днём мы увидим скорее апрельские значения, чем мартовские — от +10 до +14℃», — сказал собеседник НСН.
По его словам, до конца марта средняя температура продолжит превышать норму на 4-6℃.
«Если говорить о дальнейшей перспективе, то пока каких-то резких изменений в характере погоды не видно. Существенных осадков до конца марта не ожидается. Средняя температура продолжит превышать норму на 4-6℃», — добавил синоптик.
Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила «Радиоточке НСН», что «весеннее обострение» может произойти у любого человека из-за перестройки организма в межсезонье.
