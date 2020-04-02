Bloomberg: Разведка США считает, что Китай скрыл данные о жертвах коронавируса

Агентство отмечает, что источники попросили остаться неназванными, поскольку отчет является секретным, и они также отказались детализировать его содержание. Но главное в отчете, по их словам, то, что публичная отчетность Китая по случаям заражения COVID-2019 и смертям намеренно подделана.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Согласно данным Китая, в стране было за весь период зафиксировано 82 тысячи случаев заражений, из которых более 3,3 тысячи закончились летальным исходом. Тем временем в США число заражений, по последним данным, превысило 200 тысяч.

