Bloomberg: Разведка США считает, что Китай скрыл данные о жертвах коронавируса
Представители американской разведки пришли к выводу, что Китай скрыл масштабы распространения вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации, знакомые с отчетом американской разведки.
Агентство отмечает, что источники попросили остаться неназванными, поскольку отчет является секретным, и они также отказались детализировать его содержание. Но главное в отчете, по их словам, то, что публичная отчетность Китая по случаям заражения COVID-2019 и смертям намеренно подделана.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Согласно данным Китая, в стране было за весь период зафиксировано 82 тысячи случаев заражений, из которых более 3,3 тысячи закончились летальным исходом. Тем временем в США число заражений, по последним данным, превысило 200 тысяч.
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