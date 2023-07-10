Reuters: страны стали репатриировать золотые резервы после заморозки российских активов
Центральные банки стали репатриировать золотые резервы из-за заморозки российских активов за рубежом, сообщает Reuters со ссылкой на опрос американской инвестиционной компании Invesco.
По данным издания, порядка 85% опрошенных центральных банков и суверенных фондов считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем за прошедшие десять лет. Вдобавок, заморозка половины российских золотовалютных резервов, размер которых составляет порядка 640 млрд долларов, тревожит центральные банки.
Из исследования Invesco следует, что практически 60% респондентов стали относиться к золотовалютным резервам лучше, а 68% и вовсе завели себе такие счета на территории своей страны. В 2020 году, например, порядка 50% стран хранили свои резервы за границей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru