Reuters: страны стали репатриировать золотые резервы после заморозки российских активов

По данным издания, порядка 85% опрошенных центральных банков и суверенных фондов считают, что инфляция в ближайшее десятилетие будет выше, чем за прошедшие десять лет. Вдобавок, заморозка половины российских золотовалютных резервов, размер которых составляет порядка 640 млрд долларов, тревожит центральные банки.

Из исследования Invesco следует, что практически 60% респондентов стали относиться к золотовалютным резервам лучше, а 68% и вовсе завели себе такие счета на территории своей страны. В 2020 году, например, порядка 50% стран хранили свои резервы за границей.

Ранее Киев предложил рассчитаться по госдолгу «отобранным у России», напоминает RT.

