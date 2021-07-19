Судно «Академик Черский» достроит участок «Северного потока-2» в Германии
Оператор проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG заявил, что укладку труб в исключительной экономической зоне Германии будет выполнять судно «Академик Черский», сообщает РИА Новости.
В компании отметили, что протяжённость участка второй нитки газопровода «Северный поток - 2» составляет 2,6 км. Трубоукладочное судно будет выполнять все работы «в соответствии с полученными ранее разрешениями»
Согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarrineTraffic, в ночь на 19 июля «Академик Черский» покинул воды Дании.
Ранее кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что Евросоюзу следует запретить использование «Северного потока - 2» в геополитических целях, сообщает RT. По его мнению, это позволит решить все имеющиеся разногласия по газопроводу.
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