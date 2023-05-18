Reuters: Пентагон завысил стоимость переданной ВСУ техники на $3 млрд
Стоимость отправленной на Украину американской военной техники оказалась завышена на $3 миллиарда. Об этом сообщает Reuters.
По данным источника агентства, обнаружены несоответствия в реальной стоимости техники и цене, по которой ее отправили на Украину.
О ситуации доложат в Конгресс. Обнаруженное завышение стоимости может привести к тому, что на Украину отправят дополнительные партии оружия, говорится в материале.
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Sky News заявил, что ВСУ не хватает оружия для контрнаступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru