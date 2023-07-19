Reuters: Индия сократит импорт подсолнечного масла после остановки зерновой сделки
19 июля 202313:15
После прекращения действия зерновой сделки цены на подсолнечное масло на мировом рынке взлетели до $965, сообщает агентство Reuters.
Из-за этого индийские власти могут сократить закупки этого вида масла на 30%.
Так, как неопределенность на рынке вынудит некоторых производителей перейти на пальмовое и соевое масло, которые сейчас более доступны.
Ранее в России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru