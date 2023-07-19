Reuters: Индия сократит импорт подсолнечного масла после остановки зерновой сделки

Из-за этого индийские власти могут сократить закупки этого вида масла на 30%.

Так, как неопределенность на рынке вынудит некоторых производителей перейти на пальмовое и соевое масло, которые сейчас более доступны.

Ранее в России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

