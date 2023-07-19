Reuters: Индия сократит импорт подсолнечного масла после остановки зерновой сделки

После прекращения действия зерновой сделки цены на подсолнечное масло на мировом рынке взлетели до $965, сообщает агентство Reuters.

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Из-за этого индийские власти могут сократить закупки этого вида масла на 30%.

Так, как неопределенность на рынке вынудит некоторых производителей перейти на пальмовое и соевое масло, которые сейчас более доступны.

Ранее в России перевели в рубли экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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