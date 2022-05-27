Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника

Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа 2022 года. Об этом на Всероссийском зерновом форуме сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Отмечается, что мера будет действовать до того момента, пока не появится достаточного количества сырья для заполнения российских мощностей по переработке.

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Временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса из России был введен 1 апреля 2022 года. Кабмин также ввел квоту на поставки за рубеж подсолнечного масла, жмыха и твердых остатков из семян подсолнечника, которая будет действовать с 15 апреля по 31 августа. Так, на масло был установлен лимит объема в полтора миллиона тонн, на жмых - 700 тысяч тонн.

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия имеет достаточно запасов пшеницы, чтобы обеспечить ею своих граждан и другие страны, однако на мировом рынке пшеница достигает слишком высоких цен.

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Фото: pixabay.com/ nonnatthapat
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоРоссияМинсельхозЗапретЭкспорт
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