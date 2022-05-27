Минсельхоз: Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника

Россия не снимет запрет на экспорт подсолнечника после 31 августа 2022 года. Об этом на Всероссийском зерновом форуме сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Отмечается, что мера будет действовать до того момента, пока не появится достаточного количества сырья для заполнения российских мощностей по переработке.