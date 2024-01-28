Reuters: Индия отказалась от российского оружия в пользу американского

Индия дистанцировалась от России как поставщика оружия, утверждает агентство Reuters.

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По информации издания, Москва предлагает Нью-Дели заключить контракты на поставки и совместное производство оружия. При этом Индия старается действовать осторожного, чтобы не допустить слишком тесного сближения России и Китая, отмечает агентство.

Сотрудник аналитического центр Observer Research Foundation Нандан Унникришнан заявил, что Нью-Дели отказывается от оружейных сделок с РФ, не желая провоцировать США.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, за 20 лет 65% закупленного Индией оружия было российским, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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