Reuters: Индия отказалась от российского оружия в пользу американского

По информации издания, Москва предлагает Нью-Дели заключить контракты на поставки и совместное производство оружия. При этом Индия старается действовать осторожного, чтобы не допустить слишком тесного сближения России и Китая, отмечает агентство.

Сотрудник аналитического центр Observer Research Foundation Нандан Унникришнан заявил, что Нью-Дели отказывается от оружейных сделок с РФ, не желая провоцировать США.

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира, за 20 лет 65% закупленного Индией оружия было российским, отмечает «Радиоточка НСН».

