Reuters: армия Руанды перешла границы ДР Конго
27 июля 202322:56
Войска Руанды вторглись на территорию Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Reuters.
По информации агентства, подразделения руандийской армии атаковали позиции сил безопасности ДР Конго. О численности пересекших границу войск не сообщается.
Информации о пострадавших не поступало.
Президент Владимир Путин в ходе саммита «Россия - Африка» пообещал помогать странам континента в предотвращении конфликтов. Он напомнил, что Москва вносит вклад в урегулирование текущих кризисов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru