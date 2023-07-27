Reuters: армия Руанды перешла границы ДР Конго

Войска Руанды вторглись на территорию Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает Reuters.

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По информации агентства, подразделения руандийской армии атаковали позиции сил безопасности ДР Конго. О численности пересекших границу войск не сообщается.

Информации о пострадавших не поступало.

Президент Владимир Путин в ходе саммита «Россия - Африка» пообещал помогать странам континента в предотвращении конфликтов. Он напомнил, что Москва вносит вклад в урегулирование текущих кризисов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
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