Республиканцы начали расследовать действия Байдена по выводу военных США из Афганистана

Как отмечается, конгрессмены уже запросили по этому вопросу данные у ряда ведомств, включая Совет национальной безопасности Белого дома, Госдепартамент, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США.

По мнению республиканцев, действия или бездействия президента Байдена нанесли урон национальной безопасности страны и привели к гибели мирного афганского населения.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо.



