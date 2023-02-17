Республиканцы начали расследовать действия Байдена по выводу военных США из Афганистана
Члены комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии начали расследование деятельности администрации президента-демократа Джо Байдена по выводу американских военных из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета, сообщает ТАСС.
Как отмечается, конгрессмены уже запросили по этому вопросу данные у ряда ведомств, включая Совет национальной безопасности Белого дома, Госдепартамент, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США.
По мнению республиканцев, действия или бездействия президента Байдена нанесли урон национальной безопасности страны и привели к гибели мирного афганского населения.
Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо.
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