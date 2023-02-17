Республиканцы начали расследовать действия Байдена по выводу военных США из Афганистана

Члены комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии начали расследование деятельности администрации президента-демократа Джо Байдена по выводу американских военных из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета, сообщает ТАСС.

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Как отмечается, конгрессмены уже запросили по этому вопросу данные у ряда ведомств, включая Совет национальной безопасности Белого дома, Госдепартамент, Пентагон и Министерство внутренней безопасности США.

По мнению республиканцев, действия или бездействия президента Байдена нанесли урон национальной безопасности страны и привели к гибели мирного афганского населения.

Ранее, как сообщала НСН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Байдена в замалчивании техногенной катастрофы в Огайо.


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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:АфганистанБайденРасследованиеКонгресс СШАРеспубликанская Партия США
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