Москва обвинила Вашингтон в попытке скрыть военные преступления в Афганистане

По его словам, расследования фактически не проводятся из-за шантажа Вашингтона. «К сожалению, несмотря на доклады различных независимых неправительственных организаций о чудовищных военных преступлениях с целью добиться справедливости и привлечения виновных к ответственности, расследования так и не были проведены из-за грубого шантажа со стороны Вашингтона», - заявил дипломат.

Речь идет о нанесении беспорядочных ударов авиации по мирным жителям. Небензя отметил, что подобный цинизм США регулярно демонстрировали также в Ираке, Сирии и Ливии.

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, которые были осведомлены об операциях США, хранят тайны как устрашающих преступлений, так и обычных технических моментов, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

