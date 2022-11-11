Москва обвинила Вашингтон в попытке скрыть военные преступления в Афганистане
Соединенные Штаты старательно пытаются замолчать свои военные преступления в Афганистане, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постпреда России при ООН Василия Небензи.
По его словам, расследования фактически не проводятся из-за шантажа Вашингтона. «К сожалению, несмотря на доклады различных независимых неправительственных организаций о чудовищных военных преступлениях с целью добиться справедливости и привлечения виновных к ответственности, расследования так и не были проведены из-за грубого шантажа со стороны Вашингтона», - заявил дипломат.
Речь идет о нанесении беспорядочных ударов авиации по мирным жителям. Небензя отметил, что подобный цинизм США регулярно демонстрировали также в Ираке, Сирии и Ливии.
Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, которые были осведомлены об операциях США, хранят тайны как устрашающих преступлений, так и обычных технических моментов, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»
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