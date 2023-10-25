Республиканца Джонсона избрали спикером Палаты представителей США

Палата представителей Конгресса США избрала своим спикером члена Республиканской партии Майка Джонсона, сообщает РИА Новости.

СМИ: Конгресс отложил голосование по новому спикеру палаты представителей

Члены Палаты представителей смогли избрать спикера с четвертого раза. 51-летний Джонсон представляет штат Луизиана.

Конгрессмен является сторонником бывшего президента Дональда Трампа и выступает против военной помощи Украине.

3 октября члены Палаты представителей США отправили в отставку своего спикера, члена Республиканской партии Кевина Маккарти. Парламентарии выразили недовольство, что он пошел на компромисс с Демократической партией и помог избежать шатдауна правительства.

Спустя несколько дней о готовности занять пост спикера Палаты представителей заявил бывший президент США Дональд Трамп. При этом политик подчеркнул, что его внимание сосредоточено на будущих выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАКонгресс СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры