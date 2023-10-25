Республиканца Джонсона избрали спикером Палаты представителей США

Члены Палаты представителей смогли избрать спикера с четвертого раза. 51-летний Джонсон представляет штат Луизиана.

Конгрессмен является сторонником бывшего президента Дональда Трампа и выступает против военной помощи Украине.

3 октября члены Палаты представителей США отправили в отставку своего спикера, члена Республиканской партии Кевина Маккарти. Парламентарии выразили недовольство, что он пошел на компромисс с Демократической партией и помог избежать шатдауна правительства.

Спустя несколько дней о готовности занять пост спикера Палаты представителей заявил бывший президент США Дональд Трамп. При этом политик подчеркнул, что его внимание сосредоточено на будущих выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

