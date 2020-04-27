Детский сад, а не рейтинг. Эксперт о тратах России на оборону

«Они делают очень просто: берут расходы в национальной валюте и курс этой валюты к доллару и получают результат. Это детсадовский подход. Эти данные никак не характеризуют реальный расходы на вооруженные силы, верить им нельзя. Серьезные эксперты говорят, что нужно учитывать паритет покупательной способности. А я бы не по общему паритету считал, а по паритету цен на промышленную продукцию – материалы, изделия, комплектующие. Вооруженные силы закупают у оборонно-промышленного комплекса именно промышленную продукцию», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что не играет роли, какое место занимает Россия в этом рейтинге.

«Оцениваться должна эффективность всей системы обороны государства, которая включает не только военные расходы, а структуру вооруженных сил, способы их комплектования, долю новейших вооружений. США – наиболее мощная военная держава на сегодняшний день. А вот второе-третье место – это Россия и Китай. Но прямое сравнение здесь неуместно», - заметил Мураховский.

Отметим, что в десятку, по данным SIPRI, также вошли Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

