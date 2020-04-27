Детский сад, а не рейтинг. Эксперт о тратах России на оборону
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» в эфире НСН заявил, что данные SIPRI не выдерживают никакой критики.
По тратам на оборону Россия в 2019 году заняла четвертое место в мире, направив на военные расходы 65,1 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает РБК. Первое место заняли США (732 млрд), второе – Китай (261 млрд). На третьем месте оказалась Индия, на пятом – Саудовская Аравия.
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что данные SIPRI не выдерживают никакой критики.
«Они делают очень просто: берут расходы в национальной валюте и курс этой валюты к доллару и получают результат. Это детсадовский подход. Эти данные никак не характеризуют реальный расходы на вооруженные силы, верить им нельзя. Серьезные эксперты говорят, что нужно учитывать паритет покупательной способности. А я бы не по общему паритету считал, а по паритету цен на промышленную продукцию – материалы, изделия, комплектующие. Вооруженные силы закупают у оборонно-промышленного комплекса именно промышленную продукцию», - пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что не играет роли, какое место занимает Россия в этом рейтинге.
«Оцениваться должна эффективность всей системы обороны государства, которая включает не только военные расходы, а структуру вооруженных сил, способы их комплектования, долю новейших вооружений. США – наиболее мощная военная держава на сегодняшний день. А вот второе-третье место – это Россия и Китай. Но прямое сравнение здесь неуместно», - заметил Мураховский.
Отметим, что в десятку, по данным SIPRI, также вошли Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.
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