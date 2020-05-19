Путин поставил Лукашенко на место по газу в рамках ЕАЭС

Единый тариф на транзит газа в ЕАЭС не может быть пока введён из-за нынешнего уровня интеграции. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Так российский лидер отреагировал на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.

Белорусский лидер заявил, что вопрос с ценообразованием на транспортировку газа в пределах объединения всё ещё остается нерешённым вопросом на протяжении уже нескольких лет. В связи с этим не получается принять Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Это, в свою очередь, тормозит развитие сотрудничества, посетовал Лукашено.

Однако Владимир Путин в ответ расставил точки над i, отмечает Утро.ру. Президент РФ подчеркнул, что экспортная стоимость российского газа определяется на основе общемировой практики. Действующую формулу, по словам Путина, поддерживают, помимо России, Казахстан и Киргизия. Не принимают её – Армения и Белоруссия.