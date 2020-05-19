Путин поставил Лукашенко на место по газу в рамках ЕАЭС
Единый тариф на транзит газа в ЕАЭС не может быть пока введён из-за нынешнего уровня интеграции. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. Так российский лидер отреагировал на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает ТАСС.
Белорусский лидер заявил, что вопрос с ценообразованием на транспортировку газа в пределах объединения всё ещё остается нерешённым вопросом на протяжении уже нескольких лет. В связи с этим не получается принять Стратегию развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Это, в свою очередь, тормозит развитие сотрудничества, посетовал Лукашено.
Однако Владимир Путин в ответ расставил точки над i, отмечает Утро.ру. Президент РФ подчеркнул, что экспортная стоимость российского газа определяется на основе общемировой практики. Действующую формулу, по словам Путина, поддерживают, помимо России, Казахстан и Киргизия. Не принимают её – Армения и Белоруссия.
Как подчеркнул президент РФ, если бы Ереван и Минск смогли согласиться с формулой, которую признают три других участника ЕАЭС, других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще. Путин также предложил одобрить имеющийся проект, а вопрос о ценообразовании на газ вынести отдельно на переговоры по формированию общего рынка газа.
Что касается цены на российский газ, которую президент Белоруссии считает слишком высокой, то она, по словам Владимира Путина, учитывает затраты и инвестиции поставщиков, а также норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
Ранее Александр Лукашенко упрекнул Россию, что она продает дружественной Белоруссии газ дороже, чем стране, развязавшей Вторую мировую войну, имея в виду Германию.
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