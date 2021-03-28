Resett: Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V»
Евросоюзу, который терпит поражение со своей стратегией вакцинации от COVID-19, придется унижаться и идти на поклон к России за вакциной «Спутником V», пишет Resett.
Россия стала первой, кто зарегистрировал препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому «холодно, без малейшего энтузиазма», говорится в норвежском издании. Отмечается, что появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности российского препарата, при этом игнорировался тот факт, что Россия лидирует в разработках вакцин.
Кроме того, эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже, чем ожидалось, а относительно препарата AstraZeneca появились подозрения, что он вызывает тромбоз. После этого ряд европейских стран рассчитывают на «Спутник V» как на спасение.
Как заключает Resett, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву с просьбой обеспечить поставку препарата.
Журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке назвал причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V».
По мнению Брюггмана, покупка российского препарата могла бы снизить напряженность в отношениях РФ и ЕС.
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