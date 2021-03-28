Resett: Евросоюзу придется идти на поклон к России за «Спутником V»

Россия стала первой, кто зарегистрировал препарат, но в Брюсселе отнеслись к этому «холодно, без малейшего энтузиазма», говорится в норвежском издании. Отмечается, что появились критические публикации о недостатках испытаний и сомнительности российского препарата, при этом игнорировался тот факт, что Россия лидирует в разработках вакцин.

Кроме того, эффективность вакцины Johnson & Johnson оказалась ниже, чем ожидалось, а относительно препарата AstraZeneca появились подозрения, что он вызывает тромбоз. После этого ряд европейских стран рассчитывают на «Спутник V» как на спасение.

Как заключает Resett, Брюсселю вскоре придется отправиться в Москву с просьбой обеспечить поставку препарата.

Журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюггман в своей авторской колонке назвал причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину для профилактики коронавируса «Спутник V».

По мнению Брюггмана, покупка российского препарата могла бы снизить напряженность в отношениях РФ и ЕС.

