«Репортеры без границ» осудили решение Лондона экстрадировать Ассанжа в США
Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар.
На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».
Ранее в пятницу стало известно, что Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В США его обвиняют в незаконном получении и раскрытии секретных данных. Основателю Wikileaks грозит до 175 лет лишения свободы.
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