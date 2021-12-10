«Репортеры без границ» осудили решение Лондона экстрадировать Ассанжа в США

Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение суда Лондона об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Позицию организации озвучил генсекретарь организации Кристоф Делуар.

На своей странице в Twitter он написал, что Ассанж «стал жертвой своего вклада в журналистику».