Религиовед заявил, что украинский конфликт показал разрыв между Западом и Ватиканом
Конфликт на Украине продемонстрировал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом: католическая церковь не поддержала позицию западных стран в кризисе. Об этом пишет журналист и религиовед Джон Аллен-младший в своей статье для Atlantic.
Как отметил эксперт, Папа Римский Франциск выступает за прекращение поставок западного оружия Киеву и призывает договориться о мире. Позиция понтифика «скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа», которые так же призывают к мирному урегулированию ситуации.
«Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени», — подчеркнул религиовед.
Аллен-младший указывает, что сейчас философия Ватикана изменилась, и призывы католической церкви по украинскому кризису совпадают с мнением большинства последователей церкви за пределами стран НАТО. Эксперт заключил, что позиция Франциска отражает противостояние между Глобальным Севером и Югом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- СМИ: Бойцы «Вагнера» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ
- Религиовед заявил, что украинский конфликт показал разрыв между Западом и Ватиканом
- СМИ сообщили об обсуждении в ЕС ограничения экспорта в третьи страны
- Пригожин: Для взятия Артемовска осталось штурмануть 2,5 километра
- Затишье перед «бурей»? В зоне СВО - без серьезных изменений
- Система ПВО сработала на севере Крыма
- Американский F-16 разбился в Южной Корее
- СМИ: Участники зерновой сделки возобновили переговоры о ее продлении
- В Запорожье заявили, что российские военные в регионе находятся в полной боеготовности
- Минобороны: В Сирии самолеты США стали активировать системы наведения против ВКС России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru