Религиовед заявил, что украинский конфликт показал разрыв между Западом и Ватиканом

Как отметил эксперт, Папа Римский Франциск выступает за прекращение поставок западного оружия Киеву и призывает договориться о мире. Позиция понтифика «скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа», которые так же призывают к мирному урегулированию ситуации.

«Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени», — подчеркнул религиовед.

Аллен-младший указывает, что сейчас философия Ватикана изменилась, и призывы католической церкви по украинскому кризису совпадают с мнением большинства последователей церкви за пределами стран НАТО. Эксперт заключил, что позиция Франциска отражает противостояние между Глобальным Севером и Югом.

