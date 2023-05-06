Религиовед заявил, что украинский конфликт показал разрыв между Западом и Ватиканом

Конфликт на Украине продемонстрировал усиливающийся разрыв между Западом и Ватиканом: католическая церковь не поддержала позицию западных стран в кризисе. Об этом пишет журналист и религиовед Джон Аллен-младший в своей статье для Atlantic.

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Как отметил эксперт, Папа Римский Франциск выступает за прекращение поставок западного оружия Киеву и призывает договориться о мире. Позиция понтифика «скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа», которые так же призывают к мирному урегулированию ситуации.

«Исторически Святой Престол практиковал то, что ученые называют моделью дипломатии "великой державы", присоединяясь к сверхдержаве того времени», — подчеркнул религиовед.

Аллен-младший указывает, что сейчас философия Ватикана изменилась, и призывы католической церкви по украинскому кризису совпадают с мнением большинства последователей церкви за пределами стран НАТО. Эксперт заключил, что позиция Франциска отражает противостояние между Глобальным Севером и Югом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПапа Римский ФранцискВатиканЗапад

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