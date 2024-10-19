Реку Ямуна в Индии затянул толстый слой токсичной пены

Реку Ямуна в Индии затянул толстый слой токсичной пены, пишут местные СМИ и публикуют видео.

СМИ: Разлив топлива произошел на реке Дон

Явление возникло из-за повышенного содержания фосфатов в воде.

По данным СМИ, что это может представлять серьезные риски для здоровья населения, включая кожные и респираторные проблемы.

Ранее из-за тайфуна «Гаеми» у побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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