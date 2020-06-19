Рекордное число COVID-19 зафиксировано в трех штатах США
В трех штатах США зафиксировали рекордный прирост по заражениям коронавирусом за сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это следует из данных властей штатов Техас, Аризона, Флорида.
Так, в Аризоне за минувшие сутки число заражений составило 3246, в Техасе – 3516, во Флориде – 3822. Это на несколько сотен человек выше, чем сутками ранее.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru