Рекордное число COVID-19 зафиксировано в трех штатах США

Отмечается, что это следует из данных властей штатов Техас, Аризона, Флорида.

Так, в Аризоне за минувшие сутки число заражений составило 3246, в Техасе – 3516, во Флориде – 3822. Это на несколько сотен человек выше, чем сутками ранее.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным ВОЗ, число заражений в мире превысило 8,2 млн, умели 445 тысяч человек.

