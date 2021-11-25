Регулятор ЕС одобрил применение Pfizer для детей с 5 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило применять вакцину производства BioNTech и Pfizer для детей с 5 лет. Об этом говорится на сайте агентства.

Отмечается, что вакцина была разрешена для детей с 12 лет. Так, комитет EMA пришел к выводу, что преимущества препарата для детей 5-11 лет превышают риски.