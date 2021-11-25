Регулятор ЕС одобрил применение Pfizer для детей с 5 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) разрешило применять вакцину производства BioNTech и Pfizer для детей с 5 лет. Об этом говорится на сайте агентства.
Отмечается, что вакцина была разрешена для детей с 12 лет. Так, комитет EMA пришел к выводу, что преимущества препарата для детей 5-11 лет превышают риски.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что назальная вакцина от коронавируса может быть доступна для россиян через полгода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 796 / сут.
Умерли
269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
- В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим шахтерам
- Роскачество анонсировало разработку национального стандарта для российских вин
- Путин рассказал о росте товарооборота с Сербией
- Умер солист Большого театра Леонид Зимненко
- В Татарстане расширили список для получения QR-кода для транспорта
- Рособрнадзор не увидел конкретных предложений в словах Бастрыкина об отмене ЕГЭ
- Генпрокурор Краснов: Рашкин сознательно пошел на незаконную охоту
- Власти Москвы рассказали о ходе строительства башни Национального космического центра
- Бутман рассказал о любви Путина к джазу
- Губернатор Кубани впервые проведёт «Прямую линию»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru