Российские военные раскрыли провокацию со стороны боевиков в Сирии

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил о готовящейся провокации со стороны запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" в южной части провинции Идлиб. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что террористы планируют использовать отравляющие вещества. В подготовке провокации также участвуют представители организации "Белые каски".

По сведениям российских военных, боевики привезли в район города Ариха четыре емкости; по неуточненным данным, в них находится хлор. Кулить отметил, что боевики намерены инсценировать "химическую атаку", чтобы обвинить правительство САР в использовании запрещенных боевых веществ против мирного населения.

Российские военные ранее уже сообщали о провокациях с химоружием и отравляющими веществами в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:ТеррористыБоевикиПровокацияХимическое ОружиеСирия
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