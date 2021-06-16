Российские военные раскрыли провокацию со стороны боевиков в Сирии

Замглавы Центра контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что террористы планируют использовать отравляющие вещества. В подготовке провокации также участвуют представители организации "Белые каски".

По сведениям российских военных, боевики привезли в район города Ариха четыре емкости; по неуточненным данным, в них находится хлор. Кулить отметил, что боевики намерены инсценировать "химическую атаку", чтобы обвинить правительство САР в использовании запрещенных боевых веществ против мирного населения.

Российские военные ранее уже сообщали о провокациях с химоружием и отравляющими веществами в Сирии.

