Российские военные в Сирии развернули колонну американских солдат
Военнослужащие ВС РФ в Сирии развернули колонну международной коалиции во главе с США около сирийского городв Телль-Тамре в провинции Хасеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении журналистов.
Российские военные «блокировали колонну ВС США». Четыре бронированных автомобиля под флагами Соединенных Штатов вынуждены были развернуться.
Напомним, ранее российская и сирийская стороны высказали обвинения в адрес американской стороны в связи с тем, что Вашингтон направляет гуманитарную помощь боевикам в регионе. Подчеркивалось, что гумпомощь подконтрольным американцам боевикам направляли неоднократно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- Российские военные в Сирии развернули колонну американских солдат
- Ученые раскрыли способ сократить время лечения коронавируса
- В США анонсировали новые антироссийские санкции из-за Навального
- Эксперт назвал июнь благоприятным периодом для покупки валюты
- Астронавты на МКС в открытом космосе монтируют солнечные панели
- СМИ: Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева тоже покончил с собой
- Лысенко: Прощание с Легендой
- Более 70 автомобилей оказались затоплены в Крыму
- В Дании уверены в победе над Россией
- Путин в Германии опубликует статью о войне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru