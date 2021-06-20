Российские военные в Сирии развернули колонну американских солдат

Военнослужащие ВС РФ в Сирии развернули колонну международной коалиции во главе с США около сирийского городв Телль-Тамре в провинции Хасеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении журналистов.

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Российские военные «блокировали колонну ВС США». Четыре бронированных автомобиля под флагами Соединенных Штатов вынуждены были развернуться.

Напомним, ранее российская и сирийская стороны высказали обвинения в адрес американской стороны в связи с тем, что Вашингтон направляет гуманитарную помощь боевикам в регионе. Подчеркивалось, что гумпомощь подконтрольным американцам боевикам направляли неоднократно.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:СШАВооруженные Силы РФВоенныеСирия
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