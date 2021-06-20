Российские военные в Сирии развернули колонну американских солдат

Военнослужащие ВС РФ в Сирии развернули колонну международной коалиции во главе с США около сирийского городв Телль-Тамре в провинции Хасеке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Военные США передвигались без предварительного уведомления российской стороны и нарушили действующие механизмы упреждения конфликтных ситуаций», — говорится в сообщении журналистов.