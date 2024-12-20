Развожаев заявил о ложных запусках целей ВСУ

Частое включение сигнала тревоги в Севастополе объясняется ложными запусками целей ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе

Вместе с тем губернатор добавил, что при сигнале воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать меры безопасности.

Ранее Развожаев заявил, что военные города отбили атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГубернаторВСУСевастополь

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