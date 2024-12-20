Развожаев заявил о ложных запусках целей ВСУ
20 декабря 202412:48
Частое включение сигнала тревоги в Севастополе объясняется ложными запусками целей ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Вместе с тем губернатор добавил, что при сигнале воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать меры безопасности.
Ранее Развожаев заявил, что военные города отбили атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru