Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о приведении всех средств противовоздушной обороны региона в состояние боевой готовности.

Он подчеркнул необходимость сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Граждан предупреждают об опасности открытых пространств из-за возможных осколков.

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Черным морем

Военные работают над уничтожением воздушных целей, добавил Развожаев. По предварительным данным, были сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Также были зафиксированы сбитые воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. По информации спасательной службы Севастополя, к этому часу никакие гражданские объекты в городе не пострадали, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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