Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе средств ПВО в регионе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале о приведении всех средств противовоздушной обороны региона в состояние боевой готовности.
Он подчеркнул необходимость сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и находиться во временных укрытиях или безопасных местах. Граждан предупреждают об опасности открытых пространств из-за возможных осколков.
Военные работают над уничтожением воздушных целей, добавил Развожаев. По предварительным данным, были сбиты два беспилотных летательных аппарата.
Также были зафиксированы сбитые воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана. По информации спасательной службы Севастополя, к этому часу никакие гражданские объекты в городе не пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru