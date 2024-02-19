Разведка Украины подтвердила смерть летчика, угнавшего российский вертолет

«Можем подтвердить факт смерти», – заявил изданию представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

При этом он не уточнил информацию о причинах смерти пилота.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте был обнаружен труп, предположительно, Максима Кузьминова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом отмечалось, что найденному мёртвому мужчине 33 года, тогда как угнавшему вертолёт лётчику только 28 лет.

