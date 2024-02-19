Разведка Украины подтвердила смерть летчика, угнавшего российский вертолет
Украинская разведка подтвердила смерть российского лётчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолёт Ми-8 и передал его Украине, сообщает РБК Украина.
«Можем подтвердить факт смерти», – заявил изданию представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.
При этом он не уточнил информацию о причинах смерти пилота.
Ранее в испанских СМИ появилась информация, что в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте был обнаружен труп, предположительно, Максима Кузьминова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом отмечалось, что найденному мёртвому мужчине 33 года, тогда как угнавшему вертолёт лётчику только 28 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru