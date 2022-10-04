Разведчик: США следят за российскими военными для Украины

Власти Соединенных Штатов следят за позициями российских войск и передают эту информацию Киеву, сообщил Spiegel эксперт-разведчик Грег Остин.

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По его словам, Вашингтон избегает прямого военного вмешательства в конфликт, однако помогают Украине разведданными. «Несомненно, что США очень подробно следят за российскими позициями и регулярно передают эти данные Украине», — сказал эксперт.

Также отмечается, что секретную информацию Киеву также предоставляют страны Балтии, Польша и Великобритания.

Напомним, разведки Украины и США усилили сотрудничество перед подготовкой Киева к контрнаступлению в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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