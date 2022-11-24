Разведчик оценил формирование батальона из украинских военнопленных в Донбассе

Бывший разведчик и военный аналитик Анатолий Матвийчук, комментируя формирование в Донбассе батальона украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону России, напомнил о создании таких подразделений еще в 2014 году. Об этом сообщил портал MK.RU.

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По словам экс-разведчика, восемь лет назад к ополченцам присоединялись бывшие военные ВСУ родом из южных областей Украины. Аналитик подчеркнул, что среди таких военнослужащих было много орденоносцев ДНР и ЛНР, добросовестно выполнявших боевые задачи.

Матвийчук добавил, что бояться перехода бывших пленных обратно в ряды ВСУ не стоит. Бывший разведчик предположил, что членов батальона проверяли на участие в коллективных преступлениях ВСУ и расстрелах.

Аналитик отметил, что каждый член батальона заключает контракт, вступая в правовые отношения с Россией. По его словам, если кем-то из них будет совершено преступление, то его осудят как военного преступника.

Ранее солдаты Вооруженных сил Украины, сложившие оружие при сдаче в плен, отказались возвращаться на родину в рамках обмена из-за нежелания воевать и страха вновь оказаться на передовой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассРазведкаПленные
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