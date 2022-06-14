Украинский военнопленный рассказал о противостоянии чеченским военным

Военнопленный Украины Антон Максимец рассказал об опыте противостояния чеченским военным, сообщают «Известия».

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Он порекомендовал сослуживцам отказаться от вступления в конфликт с бойцами. «Никогда не воюйте с чеченцами!» — заявил боевик. Его словам привел глава Чечни Рамзан Кадыров.

Максимец попал в плен в районе Ташковки.

Ранее глава Чечни опубликовал кадры активных боев в лесной и жилой местности в Луганской народной республике (ЛНР). Российские войска, а также силы Народной милиции республики начали массированное наступление, используя при этом «новые тактические приёмы».

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ТЕГИ:УкраинаБоевикиРамзан Кадыров
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