Разрешение на въезд в Шри-Ланку можно будет оформлять в аэропорту

Разрешение на въезд в Шри-Ланку можно будет оформлять в аэропорту страны. Соответствующее решение приняли власти государства, передает ТАСС.

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Отмечается, что эта мера распространяется на туристов, который прошли полную вакцинацию от коронавируса. Решение призвано облегчить въезд в страну.

Оформление разрешений будет возможно в аэропортах Бандаранаике и Маттала Раджапакса.

Ранее оформление таких виз было приостановлено из-за пандемии. Шри-Ланка стала вновь открытой для туристов в январе текущего года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаШри-Ланка
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