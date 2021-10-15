Разрешение на въезд в Шри-Ланку можно будет оформлять в аэропорту

Отмечается, что эта мера распространяется на туристов, который прошли полную вакцинацию от коронавируса. Решение призвано облегчить въезд в страну.

Оформление разрешений будет возможно в аэропортах Бандаранаике и Маттала Раджапакса.

Ранее оформление таких виз было приостановлено из-за пандемии. Шри-Ланка стала вновь открытой для туристов в январе текущего года.

