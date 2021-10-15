Разрешение на въезд в Шри-Ланку можно будет оформлять в аэропорту
Разрешение на въезд в Шри-Ланку можно будет оформлять в аэропорту страны. Соответствующее решение приняли власти государства, передает ТАСС.
Отмечается, что эта мера распространяется на туристов, который прошли полную вакцинацию от коронавируса. Решение призвано облегчить въезд в страну.
Оформление разрешений будет возможно в аэропортах Бандаранаике и Маттала Раджапакса.
Ранее оформление таких виз было приостановлено из-за пандемии. Шри-Ланка стала вновь открытой для туристов в январе текущего года.
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