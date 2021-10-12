Дипмиссия РФ в США выдает визы американцам в полном объеме

Посол, в частности, отметил, что «визовая война» продолжается не по вине российской стороны.

После очередных антироссийских санкций, введенных США в апреле, началось дипломатическое обострение между Москвой и Вашингтоном. США выслали 10 российских дипломатов, Россия приняла ответные меры. Позже РФ запретила найм россиян и граждан третьих стран американскими диппредставительствами в РФ. Из-за этого шага российских властей посольство США в Москве сократило количество оказываемых консульских услуг. Кроме того, диппредставительство заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок.

