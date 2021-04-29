Разработчики «Спутника V» подадут иск к бразильскому регулятору за распространение дезинформации

Разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» намерены подать в суд на Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) за умышленное распространение ложной информации. Сообщение об этом опубликовано в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Центр имени Гамалеи отверг претензии Бразилии к «Спутнику V»

Создатели препарата напомнили, что бразильский регулятор «признал, что он не тестировал вакцину "Спутник V"». В связи с этим разработчики инициируют судебное разбирательство «об ущербе репутации за распространение ложной и некорректной информации», отмечает журнал «Профиль».

Ранее издание CBN, ссылаясь на менеджера отдела лекарственных средств и биологических продуктов Anvisa Густаво Мендеса, сообщило, что бразильский регулятор не получал образцы «Спутника V» и не проводил «тест на реплицированный аденовирус».

В понедельник Anvisa не разрешило импорт и использование «Спутника V» в Бразилии. Эксперты ведомства заявили, что в ходе исследования препарата были «выявлены недостатки», и российской стороне необходимо предоставить данные для их устранения.

Создатели «Спутника V» посчитали запрет бразильского регулятора политическим, отмечает РИА ФАН. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Россия предоставит все необходимые данные для разрешения поставок и использования вакцины, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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